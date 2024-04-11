Стала известна зарплата Месси в «Интер Майами»

Издание O Tempo раскрыло данные о размере заработной платы аргентинского форварда Лионеля Месси в американском «Интер Майами».

Как информирует источник, восьмикратный обладатель «Золотого мяча» зарабатывает 1,6 миллиона евро в месяц. Что касается годовой зарплаты, то она составляет 19, 2 млн евро.

При этом нападающий является самым высокооплачиваемым футболистом в МЛС.

Стоит напомнить, чемпион мира в составе сборной Аргентины пополнил ряды «Интер Майами» этим летом на правах свободного агента. С тех пор он провёл 20 встреч во всех турнирах, отличившись 17 забитыми мячами и семью результативными передачами.

Трудовой договор игрока с клубом рассчитан до конца 2025 года. По оценке портала Transfermarkt, рыночная стоимость Месси составляет 30 млн евро.