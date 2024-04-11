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США. МЛС

Стала известна зарплата Месси в «Интер Майами»

11 Апреля 2024 • 18:56 Комментировать
Спортинг Канзас-Сити
...
Интер Майами
14.04 03:30

Издание O Tempo раскрыло данные о размере заработной платы аргентинского форварда Лионеля Месси в американском «Интер Майами».

Как информирует источник, восьмикратный обладатель «Золотого мяча» зарабатывает 1,6 миллиона евро в месяц. Что касается годовой зарплаты, то она составляет 19, 2 млн евро.

При этом нападающий является самым высокооплачиваемым футболистом в МЛС.

Стоит напомнить, чемпион мира в составе сборной Аргентины пополнил ряды «Интер Майами» этим летом на правах свободного агента. С тех пор он провёл 20 встреч во всех турнирах, отличившись 17 забитыми мячами и семью результативными передачами.

Трудовой договор игрока с клубом рассчитан до конца 2025 года. По оценке портала Transfermarkt, рыночная стоимость Месси составляет 30 млн евро.


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Лионель Месси МЛС Интер Майами ещё теги

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