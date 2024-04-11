Мартино назвал причину вылета «Интер Майами» из Лиги чемпионов

Главный тренер «Интер Майами» Херардо Мартино высказался о причинах вылета команды из Лиги чемпионов КОНКАКАФ.

Ранее «Интер Майами» проиграл в ответном матче «Монтеррею» (1:3) и по сумме двух встреч (2:5) покинул турнир.

Тренер признался, что одной из причин неудачного результата стала недостаточная глубина состава.

«Все игроки, которые были у нас на скамейке запасных, были молодыми. Мы были не в той ситуации, чтобы использовать их», — приводит слова Мартино Mirror.

Специалист добавил, что не хотел ставить неопытных футболистов в неудобное положение, поэтому и не произвел ни одной замены.