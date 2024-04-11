Мартино назвал причину вылета «Интер Майами» из Лиги чемпионов

Главный тренер «Интер Майами» Херардо Мартино высказался о причинах вылета команды из Лиги чемпионов КОНКАКАФ.
Ранее «Интер Майами» проиграл в ответном матче «Монтеррею» (1:3) и по сумме двух встреч (2:5) покинул турнир.
Тренер признался, что одной из причин неудачного результата стала недостаточная глубина состава.
«Все игроки, которые были у нас на скамейке запасных, были молодыми. Мы были не в той ситуации, чтобы использовать их», — приводит слова Мартино Mirror.
Специалист добавил, что не хотел ставить неопытных футболистов в неудобное положение, поэтому и не произвел ни одной замены.
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