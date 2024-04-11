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США. МЛС

Месси и Роналду: кто себя лучше проявил после отъезда из Испании

11 Апреля 2024 • 13:30 Комментировать (3)

Криштиану Роналду продолжает регулярно забивать в Саудовской Аравии, а Лионель Месси тащит свою команду в МЛС. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» решило разобраться, как сложилась карьера футболистов после ухода из Ла Лиги.

Роналду («Ювентус», «Манчестер Юнайтед» и «Аль-Наср»)

Португальский форвард провёл девять лет в мадридском «Реале», где стал настоящей звездой и легендой мирового футбола. В 2018 году Роналду решил, что ему пора что-то менять в своей карьере, и он решил перейти в «Ювентус». Это решение оказалось поворотным для футболиста, ведь после ухода из «Реала» он частенько стал попадать в новостные ленты, упоминаясь не в лучшем свете. У Роналду было несколько конфликтов с различными тренерами и игроками, из-за чего его команды со временем начинали терпеть неудачи. При этом нельзя сказать, что игра самого Роналду сильно проседала, ведь он продолжал много забивать, но делал акцент на свою статистику, а не на клубный результат. Так было и в «Ювентусе», и в «Манчестер Юнайтед», где Роналду отказывался отрабатывать в прессинге, а перед уходом из «красных дьяволов» и вовсе заявил, что не уважает Эрика тен Хага, потому что тот относится к нему так, как ко всем остальным футболистам. Конечно, это было сказано не прямым текстом, но посыл был именно таким.

Сейчас Роналду пачками кладёт голы не в самом сильном азиатском чемпионате Саудовской Аравии. Однако и там не обходится без скандалов. Например, в одном из последних матчей Роналду локтем ударил соперника по лицу, а затем нагло наступил на него, когда тот лежал на газоне. Наверное, о всяких жестах португальца в адрес болельщиков даже не стоит говорить, ведь это уже давно никого не удивляет. Видимо, Роналду не может смириться с тем, что он уже не тот, поэтому лучшим решением будет завершение карьеры в ближайшее время.

Месси («ПСЖ» и «Интер Майами»)

В основной команде «Барселоны» аргентинец выступал на протяжении 17 лет, после чего был вынужден покинуть клуб из-за финансовых проблем каталонцев. В 2021 году Месси стал игроком «ПСЖ», где в ходе первого сезона никак не мог найти себя. Адаптация очень тяжело проходила для нападающего, ведь ранее ему не приходилось менять клубы, а здесь сменился ещё и чемпионат. Конечно, Месси не портил картину игры на поле, но мы долго не видели того самого Месси. Однако одного года аргентинцу хватило на то, чтобы привыкнуть к новой жизни во Франции. С самого начала сезона-2022/23 Месси стал регулярно забивать и раздавать ассисты, а по итогам кампании его «ПСЖ» с огромным отрывом стал чемпионом страны. Кроме того, Месси вместе со сборной Аргентины одержал победу на чемпионате мира в Катаре, где Лео продемонстрировал свою лучшую игру, забил практически во всех играх, а в финале оформил дубль, после чего был признан лучшим игроком всего Мундиаля. Вишенкой на торте стал «Золотой мяч», который аргентинец абсолютно заслуженно получил по итогам сезона-2022/23.

На данный момент Месси выступает за «Интер Майами», который он привёл к первому в истории трофею в свои первые месяцы нахождения в клубе. Вместе с аргентинцем за команду играют его бывшие одноклубники по «Барселоне» Серхио Бускетс, Жорди Альба и Луис Суарес.

Очевидно, что после отъезда из Испании карьера Месси сложилась куда лучше, чем у Роналду, но винить в этом португалец может только себя. Возможно, если бы не его характер, то он мог бы добиться большего и с «Ювентусом», и с «Манчестер Юнайтед», а также ему не пришлось бы уезжать из Европы по той причине, что ни один топ-клуб не захотел его брать.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Лионель Месси МЛС Интер Майами Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд ещё теги
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Комментарии (3) Все комментарии
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ингерман
11 Апреля 2024 в 14:28
ай пащему про промеса не пишуть.. как тама у ниво делы.. кхе-кхе..
ингерман
11 Апреля 2024 в 14:02
ай опяць шмецидрочер штой-та напЫсав.. бирехня на брихне.. кста, чемп СА намнога сильнеи чем калхозная лига шмеция.. такто-с
GlorReala
11 Апреля 2024 в 13:53
хорошо..))
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