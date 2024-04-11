Месси сделал девять голевых действий в семи матчах

Минувшей ночью состоялся ответный поединок ¼ финала Кубка чемпионов КОНКАКАФ между «Монтерреем» и «Интер Майами». Американский клуб потерпел поражение со счетом 1:3.

В прошедшей встрече нападающий «Интера» Лионель Месси отметился результативной передачей. Таким образом, на счету 36-летнего аргентинского футболиста шесть забитых мячей и три ассиста в семи поединках.

Команда из Майами вылетела из Кубка чемпионов, уступив мексиканскому сопернику по сумме двух матчей со счетом 2:5. В следующем матче «Интер Майами» встретится со «Спортингом» в рамках регулярного чемпионата МЛС.