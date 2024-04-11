Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
США. МЛС

Месси сделал девять голевых действий в семи матчах

11 Апреля 2024 • 09:56 Комментировать

Минувшей ночью состоялся ответный поединок ¼ финала Кубка чемпионов КОНКАКАФ между «Монтерреем» и «Интер Майами». Американский клуб потерпел поражение со счетом 1:3.

В прошедшей встрече нападающий «Интера» Лионель Месси отметился результативной передачей. Таким образом, на счету 36-летнего аргентинского футболиста шесть забитых мячей и три ассиста в семи поединках.

Команда из Майами вылетела из Кубка чемпионов, уступив мексиканскому сопернику по сумме двух матчей со счетом 2:5. В следующем матче «Интер Майами» встретится со «Спортингом» в рамках регулярного чемпионата МЛС.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Интер Майами
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Три игрока «Манчестер Сити» не полетят в Мадрид на матч с «Реалом» Стало известно, кто в «Спартаке» выступает за немедленное увольнение Абаскаля Только два варианта: Куда перейдёт Холанн из «Манчестер Сити» Гвардиола высказался о ничьей 3:3 с «Реалом» Гвардиола назвал одно преимущество «Манчестер Сити» над «Реалом» «ПСЖ» хочет подписать звезду «Барселоны» с ценником в 1 миллиард евро Хвичу хочет купить европейский суперклуб Мостовой спрогнозировал точный счёт в матче «Реал» - «Манчестер Сити» Киммих договорился с английским топ-клубом Фелиш назвал лучшего нападающего мира - это не Холанн
«ПСЖ» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:3 Ляп Лунина, красота Гвардиола и шесть голов: «Реал» и «Манчестер Сити» жахнули убойную ничью на «Бернабеу» «Реал» - «Манчестер Сити»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:3 Кристенсен забил победный гол в свой ДР, а «Барселона» перестреляла «ПСЖ» на его поле Роналду после «Реала» потерял авторитет: как португалец пылит в никому не интересной лиге Услуги Бердыева были предложены «Спартаку» «Бавария» забила два за два удара в створ и увезла ничью из Лондона – «Арсенал» отыгрался в концовке Игрок «Ювентуса»: «Не буду мыть руку, которую пожал Месси» Искусственный интеллект высчитал, в каком году «Зенит» выиграет Лигу чемпионов Неужели и правда карлик: Месси с «Интер Майами» громко вылетел из Лиги чемпионов КОНКАКАФ
Спортивные новости
Медведев расправился с Монфисом и сыграет с Хачановым в третьем круге турнира в Монте-Карло «Автомобилист», проигрывая по ходу матча 0:3, выиграл у «Металлурга» и сравнял счёт в серии Джокович разгромил Сафиуллина во втором круге турнира в Монте-Карло Крикунов: «Молодым нужно доверять! Когда они раскроются, то это станет фундаментом команды не на один год» Каменский рассказал, как на игру «Локомотива» повлияет уверенная победа в полуфинале КХЛ над «Трактором» Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 11 Апреля
09:56 · США. МЛС
Месси сделал девять голевых действий в семи матчах
09:51 · США. МЛС
Команда Месси и Суареса не может выиграть пять матчей подряд
09:30 · США. МЛС
Тренер команды Месси высказался о вылете из Кубка чемпионов
07:40 · США. МЛС
«Интер Майами» без шансов вылетел из Кубка чемпионов, несмотря на голевой пас Месси
09 Апреля
17:38 · Испания. Ла Лига
Агент Рамоса посетил объекты нескольких клубов
08 Апреля
14:54 · США. МЛС
Тренер «Монтеррея» извинился – он называл Месси «карликом с лицом дьявола»
12:54 · США. МЛС
Тренер - о Месси: «Одержимый карлик с лицом дьявола прижал кулак к моему лицу»
08:25 · Англия. Премьер-лига
Грилиш назвал единственного игрока, которому Гвардиола разрешал всё
08:18 · Испания. Ла Лига
Два клуба хотят подписать Серхио Рамоса
07 Апреля
18:00 · США. МЛС
Тренер «Интер Майами» раскрыл план по Месси на следующий матч
14:42 · США. МЛС
Месси сфотографировался с болельщицей прямо на поле фото
11:35 · Италия. Серия А
Игрок «Ювентуса»: «Не буду мыть руку, которую пожал Месси» 7
11:00 · США. МЛС
Игрок «Интер Майами»: «Возвращение Месси даёт всем нам надежду»
09:38 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» согласовал покупку полузащитника - известно имя
08:43 · США. МЛС
Мартино – о голе Месси в ворота «Колорадо»: «Для Лео это обычное дело – вести за собой команду»
Все новости
Рекомендуем