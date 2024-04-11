Команда Месси и Суареса не может выиграть пять матчей подряд

«Интер Майами» проводит неудачный отрезок сезона. После гостевого поражения от мексиканского «Монтеррея» (1:3) безвыигрышная серия американской команды составляет пять матчей (три поражения и две ничьи).

Напомним, что за «Интер Майами» выступает звездный аргентинский нападающий Лионель Месси. Также цвета команды защищают Луис Суарес, Серхио Бускетс и Жорди Альба.

Следующий матч подопечные Херардо Мартино проведут против «Спортинга» в регулярном чемпионате МЛС. После восьми туров команда набрала 12 баллов и располагается на третьей строчке в турнирной таблице Восточной конференции.