Тренер команды Месси высказался о вылете из Кубка чемпионов

Наставник «Интер Майами» Херардо Мартино прокомментировал вылет своей команды из Кубка чемпионов КОНКАКАФ. В ответном матче ¼ финала американцы на выезде уступили мексиканскому «Монтеррею» со счетом 1:3.
«Это фиаско оставило нас за бортом турнира. Мы хорошо противостояли сопернику в первой игре. В ответной также старались навязать конкуренцию, однако после второго пропущенного мяча все было закончено», - передает слова аргентинского специалиста CA.News.
Напомним, что в первом матче «Интер Майами» проиграл 1:2. Таким образом, подопечные Мартино уступили с общим счетом 2:5.
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