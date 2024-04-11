Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
США. МЛС

Неужели и правда карлик: Месси с «Интер Майами» громко вылетел из Лиги чемпионов КОНКАКАФ

11 Апреля 2024 • 07:44 Комментировать (4)
Монтеррей
3:1
Интер Майами

В Лиге чемпионов УЕФА сыграны только первые четвертьфиналы, а в Лиге чемпионов КОНКАКАФ проходят уже ответные. В частности, «Интер Майами» вместе с Лионелем Месси отправился в Мексику в гости к «Монтеррею».

Протокол игры  
Монтеррей3:1Интер Майами
(1:0) Васкес Брэндон31'  
(2:0) Бертераме Херман58'  
(3:0) Гальярдо Хесус64'  
  85'Гомес Диего (3:1)
Андрада ЭстебанАгирре ЭрикМедина Стефан  84'Гузман ВикторАртеага ХерардоМеса Максимильяно 80' (Кортизо Жорди ( 80') Каналес Серхио 85' (Cesar Garza ( 85') Ромо Луис 85' (Гонсалес Артуро ( 85') Гальярдо Хесус 80' (Лопес Виктор ( 80') Бертераме ХерманВаскес Брэндон 76' (Говеа Омар ( 76')
Запасные: Мартинес ДжазиэльГутьеррес ЭдсонЛеоне ТониCesar BustosМоксика ХоакинКарденас ЛуисРамос Сесар
Коллендер ДрейкАвилес ТомасФрейре НиколасАллен НоаВейгандт МарселоГрессель ЮлианБускетс СерхиоГомес ДиегоАльба Жорди  74'  78'Месси ЛионельСуарес Луис  70'
Запасные: Кремаски БенджаминБоргелин ШанидерСэйлор РайанАфонсо ЛеоНегри ФранкоДос Сантос КарлосДженсен КоулСандерленд Лоусон
11 апреля. Стадион "Estadio BBVA".

Первый матч у себя дома «Интер Майами» провёл неудачно. Сначала для подопечных Херардо Мартино во Флориде всё складывалось неплохо. Томас Авилес открыл счёт до перерыва, однако во втором тайме «цапли» пропустили дважды после удаления Давида Руиса и проиграли 1:2.

Лионеля Месси не принял участие в том матче из-за травмы, но сумел помахать кулаком перед лицом тренера «Монтеррея» Нико Санчеса. Тот назвал Лео «одержимым карликом с лицом дьявола». Чем не повод для Месси показать в ответном матче, кто там карлик?

Лионель появился в стартовом составе, но это же ещё не гарантия того, что «Интер Майами» добьётся успеха. Тем более встречались-то «розовые» с одной из лучших команд Мексики. Скорее даже «Монтеррей» считался фаворитом.

На первых минутах гости вроде забрали себя мяч, но первый момент создали хозяева. На восьмой минуте Агирре подал штрафной с правого фланга на ближнюю штангу, Васкес пробил головой, а Коллендер отразил игровой снаряд в сторону.

«Монтеррей» играл с осознанием того, что по сумме двух матчей он ведёт в счёте. Хозяева отталкивались от этого. Бертераме из-за пределов штрафной приложился в левый угол – получилось рядом со створом, но всё же мимо.

На восемнадцатой минуте Ноа Аллен едва не привёз гол в свои ворота. На краю вратарской площади он выкатил мяч для Бертераме, от которого сфера отскочила за лицевую линию. Этим сомнительным действием полевого партнёра вдохновился вратарь гостей…

Вскоре Томас Авилес отдал назад пас Дрейку Коллендеру, который без проблем остановил мяч и вдруг отдал его Брэндону Васкесу. Что тому оставалось делать? Сполна воспользоваться своим шансом и хладнокровно поразить ворота майамцев (1:0).

По сумме двух матчей счёт стал 3:1. Месси тут же включился и заработал штрафной удар по центру, с которого несильно пробил левее створа. Возможно, ему помешал газон. Качество поля на живописном домашнем стадионе «Монтеррея» и правда оставляло желать лучшего.

В добавленное к первому тайму время Месси пробил в падении в руки Андрады из офсайда, и Суарес фиктивно реализовал выход один на один тоже из офсайда. Меса мог отправить мяч в другие ворота из правильного положения, но не хватило ему там точности.

«Монтеррей» активно начал второй тайм, было попадание в штангу, а до второго гола хозяева дозрели на 58-й минуте. Артеага прострелил с левого фланга, и Бертераме отреагировал на его передачу сильным ударом в район правой девятки (2:0).

Вскоре «интеристы» сами накликали крупный счёт. Обрезка перед своей штрафной – и мяч получает Бертераме. Навешивает он чуть с правой стороны в центр, а Гальярдо головой отправляет сферу в правый угол (3:0). По сумме двух матчей 5:1 оформляется.

Игроки «Интер Майами» не сдерживают эмоций. В пользу гостей не ставят пенальти за отмашку против Суареса, тот психует и получает предупреждение. Жорди Альба срывается с катушек, явно фолит два раза и устраивается на красную карточку за две жёлтые.

Хозяева разбазаривают ещё ряд моментов, а гости всё же уходят от крупного поражения в ответной встрече, но не в целом в противостоянии. Месси навешивает с правого полуфланга со штрафного, и Диего Гомес головой переправляет мяч в правый угол (3:1).

Арбитр ничего не добавляет и поскорей даёт финальный свисток. 5:2 по сумме двух матчей – в полуфинал прорывается «Монтеррей». Как и в первом матче, не обходится «Интер Майами» без удаления. Месси не впечатляет, несмотря на голевой пас. Может, и правда карлик?

Кирилл Иванцов

Оценить новость
- 2
Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Монтеррей Лига чемпионов КОНКАКАФ Интер Майами ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 11 Апреля
07:44
Неужели и правда карлик: Месси с «Интер Майами» громко вылетел из Лиги чемпионов КОНКАКАФ 2
10 Апреля
00:27
Прогноз на точный счёт матча Монтеррей — Интер Майами Кубка чемпионов КОНКАКАФ — 10 апреля 2024
09 Апреля
22:47
Ставка и прогноз на матч Монтеррей — Интер Майами Лиги чемпионов КОНКАКАФ — 11 апреля 2024
08 Апреля
14:54
Тренер «Монтеррея» извинился – он называл Месси «карликом с лицом дьявола»
07 Апреля
18:00
Тренер «Интер Майами» раскрыл план по Месси на следующий матч
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии (4) Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
CELTIC FROST
11 Апреля 2024 в 09:08
Нет! Неправда! Это вам не Геша и здесь вам не тут!. Дилетанты! " Воскликнул alox 1972 и пошел пить горькую... бульбу.
DezmaN
11 Апреля 2024 в 09:06
А это типа смешно, издеваться над болезнью? Не - ну ладно, что автор долба*б откровенный, но это же еще редактор должен был одобрить. Или ЕФ уже опустился, чтобы, ради пары комментов, откровенную гниль писать? Срам
Sergey999
11 Апреля 2024 в 08:17
Ахахаха))) Алох ты где?))) Или ты абдурахман ибн идиот)))) ну и че?? Ща про Гешу будешь нести хрень?)))
Вайнах 06
11 Апреля 2024 в 07:55
Алех, с собою не покончил?)))
Три игрока «Манчестер Сити» не полетят в Мадрид на матч с «Реалом» Стало известно, кто в «Спартаке» выступает за немедленное увольнение Абаскаля Только два варианта: Куда перейдёт Холанн из «Манчестер Сити» Гвардиола назвал одно преимущество «Манчестер Сити» над «Реалом» Гвардиола высказался о ничьей 3:3 с «Реалом» «ПСЖ» хочет подписать звезду «Барселоны» с ценником в 1 миллиард евро «Реал» может купить звезду «Арсенала» - цена 95 миллионов евро Мостовой спрогнозировал точный счёт в матче «Реал» - «Манчестер Сити» Хвичу хочет купить европейский суперклуб Киммих договорился с английским топ-клубом
«ПСЖ» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:3 Ляп Лунина, красота Гвардиола и шесть голов: «Реал» и «Манчестер Сити» жахнули убойную ничью на «Бернабеу» «Реал» - «Манчестер Сити»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:3 Кристенсен забил победный гол в свой ДР, а «Барселона» перестреляла «ПСЖ» на его поле Роналду после «Реала» потерял авторитет: как португалец пылит в никому не интересной лиге «Бавария» забила два за два удара в створ и увезла ничью из Лондона – «Арсенал» отыгрался в концовке Услуги Бердыева были предложены «Спартаку» Искусственный интеллект высчитал, в каком году «Зенит» выиграет Лигу чемпионов Хет-трик Палмера с контрольным выстрелом на 102-й минуте: «Манчестер Юнайтед» и «Челси» устроили сумасшестиве в АПЛ Игрок «Ювентуса»: «Не буду мыть руку, которую пожал Месси»
Спортивные новости
Медведев расправился с Монфисом и сыграет с Хачановым в третьем круге турнира в Монте-Карло «Автомобилист», проигрывая по ходу матча 0:3, выиграл у «Металлурга» и сравнял счёт в серии Джокович разгромил Сафиуллина во втором круге турнира в Монте-Карло Крикунов: «Молодым нужно доверять! Когда они раскроются, то это станет фундаментом команды не на один год» Каменский рассказал, как на игру «Локомотива» повлияет уверенная победа в полуфинале КХЛ над «Трактором» Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 11 Апреля
07:40 · США. МЛС
«Интер Майами» без шансов вылетел из Кубка чемпионов, несмотря на голевой пас Месси
09 Апреля
17:38 · Испания. Ла Лига
Агент Рамоса посетил объекты нескольких клубов
08 Апреля
14:54 · США. МЛС
Тренер «Монтеррея» извинился – он называл Месси «карликом с лицом дьявола»
12:54 · США. МЛС
Тренер - о Месси: «Одержимый карлик с лицом дьявола прижал кулак к моему лицу»
08:25 · Англия. Премьер-лига
Грилиш назвал единственного игрока, которому Гвардиола разрешал всё
08:18 · Испания. Ла Лига
Два клуба хотят подписать Серхио Рамоса
07 Апреля
18:00 · США. МЛС
Тренер «Интер Майами» раскрыл план по Месси на следующий матч
14:42 · США. МЛС
Месси сфотографировался с болельщицей прямо на поле фото
11:35 · Италия. Серия А
Игрок «Ювентуса»: «Не буду мыть руку, которую пожал Месси» 7
11:00 · США. МЛС
Игрок «Интер Майами»: «Возвращение Месси даёт всем нам надежду»
09:38 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» согласовал покупку полузащитника - известно имя
08:43 · США. МЛС
Мартино – о голе Месси в ворота «Колорадо»: «Для Лео это обычное дело – вести за собой команду»
08:39 · США. МЛС
Месси забил в пятом матче подряд
06 Апреля
18:28 · США. МЛС
Месси может стать совладельцем клуба
15:51 · США. МЛС
Раскрыт гарантированный доход Месси в миллионах
Все новости
Рекомендуем