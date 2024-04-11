Неужели и правда карлик: Месси с «Интер Майами» громко вылетел из Лиги чемпионов КОНКАКАФ

В Лиге чемпионов УЕФА сыграны только первые четвертьфиналы, а в Лиге чемпионов КОНКАКАФ проходят уже ответные. В частности, «Интер Майами» вместе с Лионелем Месси отправился в Мексику в гости к «Монтеррею».

Первый матч у себя дома «Интер Майами» провёл неудачно. Сначала для подопечных Херардо Мартино во Флориде всё складывалось неплохо. Томас Авилес открыл счёт до перерыва, однако во втором тайме «цапли» пропустили дважды после удаления Давида Руиса и проиграли 1:2.

Лионеля Месси не принял участие в том матче из-за травмы, но сумел помахать кулаком перед лицом тренера «Монтеррея» Нико Санчеса. Тот назвал Лео «одержимым карликом с лицом дьявола». Чем не повод для Месси показать в ответном матче, кто там карлик?

Лионель появился в стартовом составе, но это же ещё не гарантия того, что «Интер Майами» добьётся успеха. Тем более встречались-то «розовые» с одной из лучших команд Мексики. Скорее даже «Монтеррей» считался фаворитом.

На первых минутах гости вроде забрали себя мяч, но первый момент создали хозяева. На восьмой минуте Агирре подал штрафной с правого фланга на ближнюю штангу, Васкес пробил головой, а Коллендер отразил игровой снаряд в сторону.

«Монтеррей» играл с осознанием того, что по сумме двух матчей он ведёт в счёте. Хозяева отталкивались от этого. Бертераме из-за пределов штрафной приложился в левый угол – получилось рядом со створом, но всё же мимо.

На восемнадцатой минуте Ноа Аллен едва не привёз гол в свои ворота. На краю вратарской площади он выкатил мяч для Бертераме, от которого сфера отскочила за лицевую линию. Этим сомнительным действием полевого партнёра вдохновился вратарь гостей…

Вскоре Томас Авилес отдал назад пас Дрейку Коллендеру, который без проблем остановил мяч и вдруг отдал его Брэндону Васкесу. Что тому оставалось делать? Сполна воспользоваться своим шансом и хладнокровно поразить ворота майамцев (1:0).

По сумме двух матчей счёт стал 3:1. Месси тут же включился и заработал штрафной удар по центру, с которого несильно пробил левее створа. Возможно, ему помешал газон. Качество поля на живописном домашнем стадионе «Монтеррея» и правда оставляло желать лучшего.

В добавленное к первому тайму время Месси пробил в падении в руки Андрады из офсайда, и Суарес фиктивно реализовал выход один на один тоже из офсайда. Меса мог отправить мяч в другие ворота из правильного положения, но не хватило ему там точности.

«Монтеррей» активно начал второй тайм, было попадание в штангу, а до второго гола хозяева дозрели на 58-й минуте. Артеага прострелил с левого фланга, и Бертераме отреагировал на его передачу сильным ударом в район правой девятки (2:0).

Вскоре «интеристы» сами накликали крупный счёт. Обрезка перед своей штрафной – и мяч получает Бертераме. Навешивает он чуть с правой стороны в центр, а Гальярдо головой отправляет сферу в правый угол (3:0). По сумме двух матчей 5:1 оформляется.

Игроки «Интер Майами» не сдерживают эмоций. В пользу гостей не ставят пенальти за отмашку против Суареса, тот психует и получает предупреждение. Жорди Альба срывается с катушек, явно фолит два раза и устраивается на красную карточку за две жёлтые.

Хозяева разбазаривают ещё ряд моментов, а гости всё же уходят от крупного поражения в ответной встрече, но не в целом в противостоянии. Месси навешивает с правого полуфланга со штрафного, и Диего Гомес головой переправляет мяч в правый угол (3:1).

Арбитр ничего не добавляет и поскорей даёт финальный свисток. 5:2 по сумме двух матчей – в полуфинал прорывается «Монтеррей». Как и в первом матче, не обходится «Интер Майами» без удаления. Месси не впечатляет, несмотря на голевой пас. Может, и правда карлик?

Кирилл Иванцов