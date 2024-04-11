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США. МЛС

«Интер Майами» без шансов вылетел из Кубка чемпионов, несмотря на голевой пас Месси

11 Апреля 2024 • 07:40 Комментировать
Монтеррей
3:1
Интер Майами

В ответном поединке ¼ финала Кубка чемпионов КОНКАКАФ мексиканский «Монтеррей» на домашнем стадионе принимал «Интер Майами». Встреча завершилась победой хозяев поля со счетом 3:1. Стоит отметить, что единственный гол в составе гостей забил Диего Гомес с передачи Лионеля Месси.

Таким образом, американский клуб вылетел из турнира, уступив «Монтеррею» по сумме двух матчей со счетом 2:5.

Следующий матч Месси и компания проведут против «Спортинга» в регулярном чемпионате МЛС. Игра состоится во вторник, 14 апреля.

Протокол игры  
Монтеррей3:1Интер Майами
(1:0) Васкес Брэндон31'  
(2:0) Бертераме Херман58'  
(3:0) Гальярдо Хесус64'  
  85'Гомес Диего (3:1)
Андрада ЭстебанАгирре ЭрикМедина Стефан   84' Гузман ВикторАртеага ХерардоМеса Максимильяно   80' (Кортизо Жорди (   80' ) Каналес Серхио   85' (Cesar Garza (   85' ) Ромо Луис   85' (Гонсалес Артуро (   85' ) Гальярдо Хесус   80' (Лопес Виктор (   80' ) Бертераме ХерманВаскес Брэндон   76' (Говеа Омар (   76' )
Запасные: Мартинес ДжазиэльГутьеррес ЭдсонЛеоне ТониCesar BustosМоксика ХоакинКарденас ЛуисРамос Сесар
Коллендер ДрейкАвилес ТомасФрейре НиколасАллен НоаВейгандт МарселоГрессель ЮлианБускетс СерхиоГомес ДиегоАльба Жорди   74'   78' Месси ЛионельСуарес Луис   70'
Запасные: Кремаски БенджаминБоргелин ШанидерСэйлор РайанАфонсо ЛеоНегри ФранкоДос Сантос КарлосДженсен КоулСандерленд Лоусон
Сегодня. Стадион "Estadio BBVA " 
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