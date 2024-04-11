«Интер Майами» без шансов вылетел из Кубка чемпионов, несмотря на голевой пас Месси

В ответном поединке ¼ финала Кубка чемпионов КОНКАКАФ мексиканский «Монтеррей» на домашнем стадионе принимал «Интер Майами». Встреча завершилась победой хозяев поля со счетом 3:1. Стоит отметить, что единственный гол в составе гостей забил Диего Гомес с передачи Лионеля Месси.
Таким образом, американский клуб вылетел из турнира, уступив «Монтеррею» по сумме двух матчей со счетом 2:5.
Следующий матч Месси и компания проведут против «Спортинга» в регулярном чемпионате МЛС. Игра состоится во вторник, 14 апреля.
Протокол игры
|(1:0) Васкес Брэндон31'
|(2:0) Бертераме Херман58'
|(3:0) Гальярдо Хесус64'
|85'Гомес Диего (3:1)
Андрада Эстебан•Агирре Эрик•Медина Стефан 84' •Гузман Виктор•Артеага Херардо•Меса Максимильяно 80' (Кортизо Жорди ( 80' ) •Каналес Серхио 85' (Cesar Garza ( 85' ) •Ромо Луис 85' (Гонсалес Артуро ( 85' ) •Гальярдо Хесус 80' (Лопес Виктор ( 80' ) •Бертераме Херман•Васкес Брэндон 76' (Говеа Омар ( 76' )
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