«Интер Майами» без шансов вылетел из Кубка чемпионов, несмотря на голевой пас Месси

В ответном поединке ¼ финала Кубка чемпионов КОНКАКАФ мексиканский «Монтеррей» на домашнем стадионе принимал «Интер Майами». Встреча завершилась победой хозяев поля со счетом 3:1. Стоит отметить, что единственный гол в составе гостей забил Диего Гомес с передачи Лионеля Месси.

Таким образом, американский клуб вылетел из турнира, уступив «Монтеррею» по сумме двух матчей со счетом 2:5.

Следующий матч Месси и компания проведут против «Спортинга» в регулярном чемпионате МЛС. Игра состоится во вторник, 14 апреля.