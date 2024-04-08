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Тренер «Монтеррея» извинился – он называл Месси «карликом с лицом дьявола»

08 Апреля 2024 • 14:54 Комментировать
Монтеррей
...
Интер Майами
11.04 05:30

После первого матча Кубка чемпионов КОНКАКАФ член тренерского штаба «Монтеррея» Нико Санчес оскорбительно высказался о Лионеле Месси и Херардо Мартино. Так, Месси Санчес назвал «карликом с лицом дьявола», а Мартино – «бедным дурачком».

Санчес теперь опубликовал видео, в котором извинился.

«Я знаю тренера «Интер Майами». Я отозвался о нём неуважительно, и приношу извинения. Я тоже аргентинец, как и они, и я всегда буду защищать свой клуб», - слова Санчеса приводит The Guardian.

При этом отмечается, что Санчес не упомянул Лионеля Месси по имени в своём обращении.

Напомним, что «Монтеррей» обыграл «Интер Майами» со счётом 2:1. В ночь на четверг команды проведут ответный матч.

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Лионель Месси Херардо Мартино Монтеррей Интер Майами Нико Санчес ещё теги

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