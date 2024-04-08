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Тренер - о Месси: «Одержимый карлик с лицом дьявола прижал кулак к моему лицу»

08 Апреля 2024 • 12:54 Комментировать

Тренер мексиканского «Монтеррея» Нико Санчес в грубой форме высказался о звезде «Интер Майами» Лионеле Месси после первого матча ¼ финала Кубка чемпионов КОНКАКАФ.

«После окончания игры карлик был одержим, у него было лицо дьявола. Он подошел ко мне и прижал кулак к моему лицу. Месси сказал: «Ты кем себя возомнил?». Но я не стал отвечать ему, что только ухудшило ситуацию. Болван Херардо Мартино, их тренер, стоял передо мной и говорил: «Дурак, ты сейчас заплачешь?». Думаю, они уже удалили все видеозаписи случившегося», - передает слова специалиста Guardian.

Напомним, что первый матч завершился домашним поражением «Интер Майами» со счетом 1:2.

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Интер Милан Лионель Месси Херардо Мартино Монтеррей Нико Санчес ещё теги
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