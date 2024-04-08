Тренер - о Месси: «Одержимый карлик с лицом дьявола прижал кулак к моему лицу»

«После окончания игры карлик был одержим, у него было лицо дьявола. Он подошел ко мне и прижал кулак к моему лицу. Месси сказал: «Ты кем себя возомнил?». Но я не стал отвечать ему, что только ухудшило ситуацию. Болван Херардо Мартино, их тренер, стоял передо мной и говорил: «Дурак, ты сейчас заплачешь?». Думаю, они уже удалили все видеозаписи случившегося», - передает слова специалиста Guardian.