Тренер «Интер Майами» раскрыл план по Месси на следующий матч

Лионель Месси пропустил первый матч Кубка чемпионов КОНКАКАФ против «Монтеррея» (поражение 1:2). В следующей игре с «Колорадо» звёздный аргентинец вернулся, отыграв за «Интер Майами» второй тайм. Месси смог забить, а матч завершился со счётом 2:2.

Дальше у клуба МЛС в календаре ответный матч с «Монтерреем». Рулевой «Интер Майами» Херардо Мартино дал комментарий по поводу состояния игрока. По словам специалиста, он планирует выпустить Месси на поле с первых минут.