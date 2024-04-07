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США. МЛС

Тренер «Интер Майами» раскрыл план по Месси на следующий матч

07 Апреля 2024 • 18:00 Комментировать
Монтеррей
...
Интер Майами
11.04 05:30

Лионель Месси пропустил первый матч Кубка чемпионов КОНКАКАФ против «Монтеррея» (поражение 1:2). В следующей игре с «Колорадо» звёздный аргентинец вернулся, отыграв за «Интер Майами» второй тайм. Месси смог забить, а матч завершился со счётом 2:2.

Дальше у клуба МЛС в календаре ответный матч с «Монтерреем». Рулевой «Интер Майами» Херардо Мартино дал комментарий по поводу состояния игрока. По словам специалиста, он планирует выпустить Месси на поле с первых минут.

«Наша идея состоит в том, чтобы Месси вышел в стартовом составе. Он отыграл 45 минут в последнем матче, и мы знаем, насколько сложной будет следующая игра. Самое главное, что он вернулся, чувствовал себя хорошо и забил», - сказал Мартино журналистам.
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Интер Милан Лионель Месси Херардо Мартино ещё теги

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