Юная болельщица выбежала на поле после гола Месси в ворота «Колорадо Рэпидз» (2:2), чтобы сфотографироваться с аргентинским футболистом.

13-летняя девочка просочилась сквозь кордоны охраны и сумела сделать селфи с Месси, который не возражал против снимка.

Напомним, Месси вышел на поле в начале второго тайма и своим голом позволил «Интер Майами» сравнять счёт. Всего в нынешнем сезоне аргентинский нападающий забил четыре гола и отдал одну результативную передачу в четырёх матчах МЛС.

После восьми проведённых игр в текущем розыгрыше МЛС «Интер Майами» расположился на четвёртом месте в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Нью-Йорк Ред Буллз» на два очка.