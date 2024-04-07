Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
США. МЛС

Игрок «Интер Майами»: «Возвращение Месси даёт всем нам надежду»

07 Апреля 2024 • 11:00 Комментировать

Защитник «Интер Майами» Франко Негри рассказал о важности аргентинца Лионеля Месси для команды.

«Возвращение Лионеля дает всем нам надежду. Каждый игрок команды должен выложиться по максимуму, ведь в среду нам нужна только победа», - передает слова футболиста пресс-служба МЛС.

Месси провел три недели в лазарете из-за повреждения бедра. Он вернулся минувшей ночью во встрече с «Колорадо» (2:2) и отметился забитым мячом.

На следующей неделе «Интер Майами» проведет ответный матч ¼ финала Кубка чемпионов КОНКАКАФ против «Монтеррея». В первом поединке мексиканцы выиграли со счетом 2:1.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Интер Майами Франко Негри ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
«Ливерпуль» готов купить полузащитника «Реала» за 150 миллионов - названо имя «Арсенал» запланировал громкий трансфер звезды «Реала» Гвардиола обозначил дату ухода из «Манчестер Сити», Хави поставил ультиматум «Барселоне», а Мбаппе заключил секретный контракт – в главных слухах недели Ван Дейк назвал самых сложных соперников в карьере, не упомянув Роналду Игрок «Байера» Станишич: Меня не радует, что Алонсо решил остаться Три топ-клуба готовы купить у «Реала» Винисиуса за 200 миллионов евро «Бавария» нашла замену Нойеру Роналду появился в концовке и дожал «Дамак»: «Аль-Наср» победил усилиями Криштиану, Брозовича и Лапорта Ямаль отреагировал на то, что «Барселона» отказалась продавать его за 200 миллионов евро Стало известно, сколько заработает «Реал», если пройдёт «Манчестер Сити»
«Спартак» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 Футбольные шахматы Артеты и Гвардиолы: нули «Арсенала» с «Манчестер Сити» оставили «Ливерпуль» во главе таблицы Зидана мотивирует работа лишь в одной команде – это не «Реал» В отсутствие Винисиуса зарешал Родриго: дубль бразильца принёс «Реалу» победу над «Атлетиком» Холанн решил, когда уйдёт из «Манчестер Сити» Звёздный полузащитник может покинуть «Барселону» - известно имя Дебютный дубль Педро перекрыл первый гол Угальде: «Зенит» обыграл «Спартак» в Кубке России Хави выдвинул требование «Барселоне» «Ювентус» может уволить Аллегри Хет-трик Палмера с контрольным выстрелом на 102-й минуте: «Манчестер Юнайтед» и «Челси» устроили сумасшестиве в АПЛ
Спортивные новости
Ферстаппен стал победителем Гран-при Японии «Локомотив» обыграл «Трактор» и находится в одной победе от финала Кубка Гагарина Плющев - об угрозах Заварухина: «Это было бестактно, у нас 90-е в колхозе что ли?» Плющев: «Не могу сказать, что Шалунов умышленно въехал в Фукале» Канарейкин оценил шансы «Вашингтона» на выход в плей-офф НХЛ Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс
ФК Монреаль ФК Монреаль
5
0
1.69 3.75 4.70
Видео
07.04.24 в 20:45
Спортинг Канзас-Сити Спортинг Канзас-Сити
Портленд Тимберс Портленд Тимберс
1.93 3.65 3.60
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 07 Апреля
11:35 · Италия. Серия А
Игрок «Ювентуса»: «Не буду мыть руку, которую пожал Месси»
11:00 · США. МЛС
Игрок «Интер Майами»: «Возвращение Месси даёт всем нам надежду»
09:38 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» согласовал покупку полузащитника - известно имя
08:43 · США. МЛС
Мартино – о голе Месси в ворота «Колорадо»: «Для Лео это обычное дело – вести за собой команду»
08:39 · США. МЛС
Месси забил в пятом матче подряд
06 Апреля
18:28 · США. МЛС
Месси может стать совладельцем клуба
15:51 · США. МЛС
Раскрыт гарантированный доход Месси в миллионах
08:14 · США. МЛС
«Интер Майами» написал два слова о Месси
05 Апреля
18:00 · США. МЛС
Игрок «Интер Майами» рассказал, что его восхитило в Месси
04 Апреля
10:09 · США. МЛС
Мартино прокомментировал поражение «Интер Майами» в Лиге чемпионов
10:02 · США. МЛС
«Интер Майами» плох без Месси - статистика команды
08:32 · Франция. Лига 1
Головин на одном уровне с Месси по важному показателю 1
03 Апреля
18:42 · США. МЛС
Суарес: Мы можем побеждать без Месси
18:35 · США. МЛС
У Мартино спросили, сыграет ли Месси
02 Апреля
22:24 · США. МЛС
Роналду или Месси: Кьеллини не дал ответ
Все новости
Рекомендуем