Игрок «Интер Майами»: «Возвращение Месси даёт всем нам надежду»

Защитник «Интер Майами» Франко Негри рассказал о важности аргентинца Лионеля Месси для команды.

«Возвращение Лионеля дает всем нам надежду. Каждый игрок команды должен выложиться по максимуму, ведь в среду нам нужна только победа», - передает слова футболиста пресс-служба МЛС.

Месси провел три недели в лазарете из-за повреждения бедра. Он вернулся минувшей ночью во встрече с «Колорадо» (2:2) и отметился забитым мячом.

На следующей неделе «Интер Майами» проведет ответный матч ¼ финала Кубка чемпионов КОНКАКАФ против «Монтеррея». В первом поединке мексиканцы выиграли со счетом 2:1.