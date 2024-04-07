Мартино – о голе Месси в ворота «Колорадо»: «Для Лео это обычное дело – вести за собой команду»

Наставник «Интер Майами» Херардо Мартино поделился мнением о забитом мяче аргентинского форварда команды Лионеля Месси в матче с «Колорадо Рэпидс» (2:2).

«Для Лео это обычное дело – разбудить и вести за собой команду, партнеров. А самое главное – он чувствовал себя комфортно и непринужденно. Это вселяет в нас уверенность перед ответным матчем Кубка чемпионов КОНКАКАФ в Монтеррее», – приводит слова специалиста сайт МЛС.

Ранее сообщалось, что у Месси есть возможность стать совладельцем «Интер Майами». Такая опция прописана в действующем контракте аргентинского форварда, пишет. Месси может стать совладельцем клуба без внесения капитала.

Напомним, что за «Интер Майами» Лео Месси играет с прошлого лета. Контракт аргентинского форварда рассчитан до конца сезона 2025 года.