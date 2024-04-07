Месси забил в пятом матче подряд

В поединке регулярного чемпионата МЛС «Интер Майами» встречался с «Колорадо». Поединок завершился результативной ничьей со счетом 2:2.

Один из голов в составе «Интера» забил звездный аргентинский нападающий Лионель Месси. Таким образом, 36-летний футболист продлил свою результативную серию до пяти матчей подряд.

В общей сложности на счету восьмикратного обладателя «Золотого мяча» шесть голов и две результативные передачи в этом сезоне. Напомним, что Месси пропустил несколько недель из-за повреждения бедра.

Форвард перешел в «Интер Майами» летом прошлого года. Он подписал контракт до конца 2025-го.