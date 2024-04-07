Месси вернулся и бахнул голом, но «Интер Майами» осёкся на «Колорадо Рэпидс»

Вернувшись в рамки МЛС из Лиги чемпионов КОНКАКАФ, «Интер Майами» встретился с «Колорадо Рэпидс». Лионель Месси не попал в стартовый состав, но оказался в заявке на матч и потом сделал кое-что интересное.

Посреди рабочей недели «Интер Майами» испытал неприятные эмоции в международном турнире. «Цапли» проиграли первый четвертьфинальный матч Лиги чемпионов КОНКАКАФ мексиканскому «Монтеррею». «Розовые» вели в счёте с разницей в один мяч, но получили удаление и пропустили дважды.

Херардо Мартино после того матча поблагодарил свою команду за борьбу и назвал поражение полезным уроком. Ответная встреча состоится рано утром 11 апреля, а пока «Интер Майами» переключился на МЛС. Там «цаплям» из Восточной конференции предстоял матч против «Колорадо Рэпидс» из Западной конференции.

Лео Месси не принял участие в пяти предыдущих играх своего клуба. «Интер Майами» на том отрезке одержал только одну победу. Теперь Лионель попал в запас и разминался во второй половине первого тайма. Вместе с Месси на скамейке оказалось и трио его экс-партнёров по «Барселоны» в лице Суареса, Бускетса и Альбы.

До перерыва игра шла в основном спокойно. На семнадцатой минуте «цапли» могли открыть счёт. Угловой был у хозяев на левом фланге, а Лео Афонсо довелось прострелить с правого края. Откликался на ближнем полуфланге Томас Авилес, пробивший в касание мимо створа. Гресселю почти через двадцать минут не суждено было попасть издали в левый угол.

«Колорадо Рэпидс» несколько раз претендовал на близкие штрафные удары, но арбитр не свистел фолы против Кабрала. Что это – неужели предвзятость? Спорный вопрос. Пенальти-то в ворота «Интер Майами» судья поставил. Кабрал слева в чужой штрафной площади упал от подката Сэйлора. И на 45-й минуте Рафа Наварро реализовал одиннадцатиметровый в область правого угла – Коллендер не сумел дотянуться (0:1).

К тому моменту «Интер Майами» остался уже без Леонардо Кампаны, получившего повреждение и заменённого на Диего Гомеса. Хозяева упустили полумомент отыграться в добавленное к первому тайму время. Грессель сделал кросс с углового от правого флажка, а Сэйлор, попытавшись исправиться, пробил головой мимо.

В перерыве долгожданное событие случилось – Лионель Месси вышел на замену. И сразу «Интер Майами» с ним преобразился. Правда, сначала был ещё момент у Бассетта, чей удар потащил Коллендер. Однако на подступах к рубежу получаса игры Месси сказал своё веское слово, в касание переправив с пятнадцати метров в левый угол прострел слева же от Франко Негри (1:1).

Спустя пару минут «цапли» вырвались вперёд в счёте. Месси отдал чуть вправо предголевой пас Диего Гомесу, прострелившему на переправившего мяч в цель Лео Афонсо (2:1). Могли и ещё забивать хозяева, но Стеффен потащил удары Вейгандта и Месси, который также угодил с острого угла в левую штангу.

Ну и доигралась команда Херардо Мартино – как обычно. Харрис в контратаке снабдил мячом Бассетта, удачно поразившего дальний угол из зоны левого инсайда из-под пассивного Бускетса (2:2). Два Лео забили за «Интер Майами», а привело это только к ничейному результату. Суарес на поле так и не появился, а Афонсо заменили после оказания медицинской помощи. В конце игры ещё болельщики прорвались на поле для селфи с Месси.

Впереди у «Интер Майами» крайне важный ответный четвертьфинальный матч Лиги чемпионов КОНКАКАФ с «Монтерреем», которому дома «цапли» проиграли 1:2. Месси, видимо, готов будет сыграть в Мексике. Да и отдохнувший Суарес наверняка подтянется. Вот там будет не до шуток. Начало матча – в четверг, 11 апреля, в 05:30 по московскому времени.

Кирилл Иванцов