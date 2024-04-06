У нападающего Лионеля Месси есть возможность стать совладельцем «Интер Майами». Такая опция прописана в действующем контракте аргентинского форварда, пишет The Sun. Месси может стать совладельцем клуба без внесения капитала.

Отмечается, что в своё время такая же опция прописывалась в контракте Дэвида Бекхэма, когда он переходил в «Лос-Анджелес Гэлакси». В настоящий момент Бекхэм является главным инвестором «Интер Майами».

Напомним, что за «Интер Майами» Лео Месси играет с прошлого лета. Контракт аргентинского форварда рассчитан до конца сезона 2025 года.

Раскрыт гарантированный доход Месси в миллионах