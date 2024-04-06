Раскрыт гарантированный доход Месси в миллионах

Владелец «Интер Майами» Хорхе Мас рассказал о доходах звёздного нападающего команды Лионеля Месси. Так, аргентинец гарантированно получает от 50 до 60 миллионов долларов в год. Заработок может возрасти за счёт индивидуальных соглашений Месси с компаниями Apple и Adidas. Обо всём этом рассказывается на страницах Forbes.

Лионель Месси пополнил состав «Интер Майами» прошлым летом. В клуб МЛС аргентинец перебрался в статусе свободного агента после истечения срока контракта с «ПСЖ».

В июне Месси отметит свой 37-й день рождения. Летом звёздный нападающий выступит за сборную Аргентины на Кубке Америки.

Стоимость Месси изменилась