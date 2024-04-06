«Интер Майами» написал два слова о Месси

Нападающий Лионель Месси восстановился после травмы и был включен в заявку «Интер Майами» на предстоящий матч регулярного чемпионата МЛС против «Колорадо». Об этом сообщила пресс-служба клуба.

«Он вернулся», - говорится в публикации «Интер Майами».

Напомним, что 36-летний аргентинский форвард пропустил несколько недель из-за повреждения бедра. На днях Месси возобновил тренировки в общей группе команды.

Поединок седьмого тура между «Интер Майами» и «Колорадо» состоится 7 апреля. В текущем сезоне Лионель провел пять матчей, в которых забил пять голов и сделал два ассиста.