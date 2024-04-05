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Игрок «Интер Майами» рассказал, что его восхитило в Месси

05 Апреля 2024 • 18:00 Комментировать

Футболист Эдисон Аскона, которому посчастливилось поиграть рядом с Лионелем Месси, высказался о звёздном аргентинце.

«Месси оказался даже лучше, чем я думал. Что меня действительно восхищало в нём, так это то, как он продолжает тренироваться после тренировок. И он очень конкурентоспособен. Он не любит проигрывать даже на тренировках. Невозможно быть лучшим в мире, не работая, и он наглядно показал это мне. Это меня очень вдохновило», - сказал Аскона пресс-службе ФИФА.

Отметим, что в настоящий момент Эдисон Аскона выступает за клуб «Лас-Вегас» на правах аренды.

Месси или Роналду: Палмер выбрал, кто круче

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Лионель Месси Интер Майами Эдисон Аскона ещё теги
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