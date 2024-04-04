Мартино прокомментировал поражение «Интер Майами» в Лиге чемпионов

Главный тренер «Интер Майами» Херардо Мартино высказался о поражении от мексиканского «Монтеррея» в первом матче ¼ финала Кубка чемпионов КОНКАКАФ.

«Мне понравилось, как команда сражалась. Мы проделали большую работу, это самое важное сейчас. Для молодых футболистов команды это будет хорошим уроком», - передает слова аргентинского специалиста пресс-служба американского клуба.

Встреча состоялась на стадионе в Майами и завершилась поражением хозяев со счетом 1:2. Вскоре соперники проведут ответную встречу.

Добавим, что в прошедшей игре из-за травмы не принял участия восьмикратный обладатель «Золотого мяча» Лионель Месси.