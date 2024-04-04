«Интер Майами» плох без Месси - статистика команды

В первом поединке четвертьфинала Кубка чемпионов КОНКАКАФ «Интер Майами» потерпел поражение от мексиканского «Монтеррея» со счетом 1:2. В этом поединке из-за травмы не принимал участия аргентинский нападающий Лионель Месси.

Стоит отметить, что без 36-летнего форварда команда показывает плохие результаты. На этом отрезке «Интер» провел четыре встречи, в которых один раз выиграл, сыграл вничью и потерпел два поражения.

Напомним, что Месси с середины прошлого месяца находится в лазарете из-за повреждения бедра. Накануне аргентинец возобновил тренировки и готовится к возвращению на поле.