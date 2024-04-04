Меса отдувается за Месси: «Интер Майами» в меньшинстве вкусил поражение от «Монтеррея»

«Интер Майами» играл дома с мексиканским «Монтерреем» в первом матче четвертьфинальной стадии Лиги чемпионов КОНКАКАФ. Забегая вперёд, укажем, что ответная встреча состоится в следующий четверг.

Персональные поклонники Лионеля Месси ожидали увидеть своего кумира в стартовом составе «Интер Майами» на отчётный матч. Но аргентинского нападающего не оказалось даже в заявке. Хотя накануне Месси заметили на тренировке. Наверно, снова травма подколенного сухожилия не позволила Лео появиться в игре. Так что опять Луису Суаресу приходилось отдуваться за себя и за того парня.

В 1/8 финала Лиги чемпионов КОНКАКАФ «Интер Майами» справился с «Нэшвиллом». Уступая в гостях в первом матче с разницей в два мяча, «цапли» вырвали ничью. А в ответной встрече команда Херардо Мартино одержала крупную победу. Что касается «Монтеррея», то он на предыдущей лигочемпионской стадии дважды выиграл с разницей в один мяч у «Цинциннати».

Теперь непосредственно к игре «Интер Майами» и «Монтеррея». На четвёртой минуте «цапли» могли устроиться на пропущенный гол «благодаря» нерасторопности в своей штрафной площадке. Брэндон Васкес подобрал рикошет в области левого угла вратарской и приложился в ближний угол, но Дрейк Коллендер был начеку и отвёл угрозу в сторону.

Серхио Каналес, некогда игравший за мадридский «Реал», ещё пробивал с левого полуфланга, но там позначительней дистанция была, да и в своего партнёра по «Монтеррею» попал он. А на девятнадцатой минуте хозяева вышли вперёд в счёте. Грессель заработал угловой и исполнил его с правого фланга – Авилес откликнулся на линии вратарской и в касание ногой переправил мяч в сетку (1:0).

Опасными моментами первый тайм не изобиловал. «Монтеррей» испытывал трудности с созиданием, иной раз гости обращались к практике симуляций. У хозяев Тейлор покинул поле из-за травмы, а заменивший его Афонсо выслушал претензии от Суареса за то, что сам пробил по воротам в руки голкипера вместо ответного паса Суаресу.

Нервозным смотрелся Луис, которому кто-то или что-то не даёт вдоволь порезвиться как бомбардиру. Подхватив мяч на последней основной минуте первого тайма, Суарес ударил из зоны правого инсайда. Сфера срикошетила от Артеаги, и в ближнем углу игровой снаряд отразил Андрада.

Надо было «цаплям» забивать в чужие ворота больше голов в первом тайме. Потому что после перерыва ситуация склонилась не в их пользу. Да и на 56-й минуте Суарес мог бы поточнее пробить со штрафного, попасть в левый угол. Через девять минут Давид Руис подвёл хозяев, ударив рукой по голове Месу (не Месси) в неигровом эпизоде. Это вторая жёлтая карточка…

Оставшись в меньшинстве, «Интер Майами» быстро получил равный счёт на табло. Гости подали угловой с правого фланга, Бускетс пробил головой по своим воротам, Коллендер парировал, но слева мяч с острого угла послал в сетку Меса (1:1). «Цаплям» не повезло – главный арбитр не отменил гол, посмотрев видеоповтор. Дело было в пассивном офсайде Гузмана, который (не) мешал Коллендеру.

Каналес пытался принести гостям победу со штрафных ударов, а получилось, что похоронил «розовых» в этом матче Хорхе Родригес. На 87-й минуте он удачно сыграл в отборе перед чужой штрафной площадкой и вкрутил мяч в правую девятку. Коллендер немного дотянулся – а толку? 1:2.

Ответный матч в Мексике состоится 11 апреля в 05:30 по московскому времени. Перед этим в воскресенье «Интер Майами» встретится в МЛС с «Колорадо Рэпидз» в 02:30 мск. Неужели и в этих матчах Месси не сыграет?

Кирилл Иванцов