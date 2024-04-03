Суарес: Мы можем побеждать без Месси

Нападающий «Интер Майами» Луис Суарес высказался по поводу отсутствия Лионеля Месси в составе. Уругваец дал понять, что команда способна побеждать и без своей главной звезды.

«Месси – футболист, который имеет значение, мы это знаем. Мы подождём и посмотрим, сыграет он или нет. Если нет, мы будем стараться делать то же самое, что и в прошлых матчах – выигрывать матчи без него. Если же Месси сыграет, мы получим больше удовольствия.

Впереди долгий сезон, будут травмы. У нас большая команда, у нас много действительно хороших игроков, которые могут заменить других», - сказал Суарес журналистам.

В ночь на четверг «Интер Майами» будет играть против «Монтеррея» в Кубке чемпионов КОНКАКАФ.

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