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США. МЛС

У Мартино спросили, сыграет ли Месси

03 Апреля 2024 • 18:35 Комментировать
Интер Майами
...
Монтеррей
Через 7 ч. 0 мин.

В ночь со среды на четверг, если говорить о европейском времени, «Интер Майами» сыграет против «Монтеррея» в Кубке чемпионов КОНКАКАФ. Главный тренер клуба МЛС Херардо Мартино ответил на вопрос, может ли выйти на поле звёздный Лионель Месси.

Ранее сообщалось о том, что Месси возобновил тренировки.

«У Лео травма, и мы должны распорядиться его минутами. Завтра у нас важная игра, но мы должны думать о том, что апрель только начался, всё только начинается. Нельзя подвергать риску состояние наших игроков. Мы определим, что лучше для Лео, как и для каждого другого игрока», - слова Мартино приводит портал Goal.

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Лионель Месси Херардо Мартино Интер Майами ещё теги

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