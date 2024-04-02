Роналду или Месси: Кьеллини не дал ответ

Бывший футболист «Ювентуса» Джорджо Кьеллини не знает ответа на вопрос, кто сильнее – Криштиану Роналду или Лионель Месси.

«Самые сложные соперники, с которыми я сталкивался, - это Месси и Роналду. Многие спрашивают меня: «Кто лучше – Месси или Роналду?» Это примерно то же самое, что попросить сделать выбор между Леброном Джеймсом и Майклом Джорданом.

Я не рассматриваю Роналду и Месси с точки зрения их соревнования, они оба на вершине. Очевидно, я более привязан к Криштиану, потому что играл с ним в одной команде, но они оба очень сильны», - сказал Кьеллини в ходе интервью пресс-службе ФИФА.

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