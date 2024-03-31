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США. МЛС

Травмированный Месси и невезучий Суарес: «Интер Майами» не доделал дело с «Нью-Йорк Сити»

31 Марта 2024 • 04:57 Комментировать
Интер Майами
1:1
Нью-Йорк Сити
окончен

В новом матче регулярного сезона МЛС «Интер Майами» повстречался дома с «Нью-Йорк Сити». И вновь «цаплям» пришлось обходиться без Лионеля Месси, который залечивает травму.

Протокол игры  
Интер Майами1:1Нью-Йорк Сити
(1:0) Суарес Луис15'  
  34'Мартинес Алонсо (1:1)
Коллендер ДрейкВейгандт МарселоСэйлор Райан  62'Бускетс СерхиоАльба ЖордиРуис ДавидБрайт Янник 66' (Авилес Томас ( 66'  80') Гомес ДиегоГрессель Юлиан  53' 77' (Афонсо Лео ( 77') Суарес Луис  90'Тейлор Роберт 77' (Jose de Abadal ( 77')
Запасные: Боргелин ШанидерАллен НоаКампана ЛеонардоНегри ФранкоДос Сантос КарлосСандерленд Лоусон
Фриз МэттГрей ТэйвонМартинс Тьяго IIТанасиевич Страхния  33' 86' (Malachi Jones ( 86'  90') Иленчич Митя 68' (Фернандес Джулиан ( 68') Паркс КитонСэндс ДжеймсРодригес СантьягоМартинес Алонсо 86' (Перея Андрес ( 86') Бакрар Монсеф 68' (О'Тул Кевин ( 68') Вольф Ханнес
Запасные: Охеда АгустинЖассон АндресБарраса ЛуисХаак ДжастинChristian McFarlane
31 марта. Стадион "Chase Stadium".

Перед матчем главный тренер «интеристов» Херардо Мартино объявил, что Месси будет недоступен в этой игре на поле. Лео работает с физиотерапевтами по поводу травмы. Тата Мартино надеется, что Месси сможет окончательно восстановиться к первому четвертьфинальному матчу Лиги чемпионов КОНКАКАФ против «Монтеррея».

23 марта «Интер Майами» играл в МЛС с «Нью-Йорк Ред Буллз» и потерпел крупное поражение, пропустив четыре безответных мяча. Теперь майамцам предстояло футбольное свидание с «Нью-Йорк Сити», который в прошлый уик-энд минимально проиграл «Цинциннати». Да и в турнирной таблице Восточной конференции «голуби» идут гораздо ниже «цапель».

Не секрет, что много матчей МЛС проходит в рваном темпе. Не стал исключением и первый тайм отчётного поединка. Условного, конечно, поединка, поскольку играли одиннадцать на одиннадцать. На двенадцатой минуте Диего Гомес выполнил подачу справа, Давид Руис головой пробил в падении, а Мэтт Фриз отвёл угрозу.

Дрейку Коллендеру трижды за короткое время приходилось покидать свою рамку, чтобы не допускать возле неё опасных моментов. И пусть действия вратаря хозяев бывали корявыми, зато по факту они являлись эффективными. Иначе первый гол в матче был бы на счету «Нью-Йорк Сити», а не «Интер Майами».

На тринадцатой минуте Луис Суарес заработал штрафной удар в атаке ближе к правому флангу. Страхиня Танасиевич нарушил там правила. Со стандарта Юлиан Грессель выполнил навес, и как раз Суарес вторым этажом удачно пробил в левый угол (1:0). Через несколько минут Луис опасно выскакивал по центру и не переиграл Фриза.

Дебютировавший в составе «Интер Майами» Марсело Вейгандт успевал и в обороне, и в нападении. На 23-й минуте он помешал Сантьяго Родригесу нанести точный удар со считанных метров. Суарес вскоре киксанул по мячу на правой штанге, а то сделал бы счёт 2:0. Но стало 1:1. Китон Паркс по правому полуфлангу отдал на Алонсо Мартинеса, поразившего дальний угол.

К концу первого тайма гости поддушили хозяев, но в компенсированное время «цапли» отжали их от своей штрафной. После перерыва нью-йоркцы быстро подали угловой и попали в штангу с добиванием мимо створа. А потом инициатива прочно попала в лапы «Интер Майами». Только так и остался счёт 1:1 до самого конца. За «цапель» дебютировал с замены ещё Хосе де Абадаль (не путать с Абаскалем).

Луис Суарес загубил во втором тайме целый ряд моментов. Никак не везло уругвайцу. И как вот оценить его? Единственный гол своей команды он забил, но не реализовал шансов на несколько матчей. Для хозяев ещё хорошо, что не пропустили они в добавленное время от Вольфа с линии штрафной, – Коллендер взял тот удар.

Теперь «Интер Майами» предстоит домашний матч с мексиканским «Монтерреем» в рамках Лиги чемпионов КОНКАКАФ. Это будет первая встреча в рамках двухматчевого четвертьфинального противостояния. Начало 4 апреля в 03:00 по московскому времени. Потом у команды Херардо Мартино игра в МЛС с «Колорадо Рэпидз» 7 апреля в 02:30.

Кирилл Иванцов

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