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США. МЛС

Месси назвал свой любимый сериал

30 Марта 2024 • 12:03 Комментировать

Нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси рассказал о своих предпочтения в кинематографе.

Как информирует ESPN FC, любимым сериалом 36-летнего футболиста является «Игра престолов». Лионель признался, что несколько раз пересматривал американскую сагу.

Напомним, что Месси летом прошлого года перешел в «Интер Майами» из французского «ПСЖ» на правах аренды. Срок трудового соглашения между сторонами рассчитан до конца 2025-го.

В нынешнем сезоне МЛС опытный нападающий поучаствовал в трех поединках. На счету Месси три забитых мяча и одна результативная передача.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Интер Майами
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