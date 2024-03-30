Месси назвал свой любимый сериал

Нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси рассказал о своих предпочтения в кинематографе.

Как информирует ESPN FC, любимым сериалом 36-летнего футболиста является «Игра престолов». Лионель признался, что несколько раз пересматривал американскую сагу.

Напомним, что Месси летом прошлого года перешел в «Интер Майами» из французского «ПСЖ» на правах аренды. Срок трудового соглашения между сторонами рассчитан до конца 2025-го.

В нынешнем сезоне МЛС опытный нападающий поучаствовал в трех поединках. На счету Месси три забитых мяча и одна результативная передача.