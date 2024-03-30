Мартино рассказал о состоянии травмированного Месси

Наставник «Интер Майами» Херардо Мартино высказался о состоянии здоровья форварда американского клуба Лионеля Месси. Ранее он травмировал заднюю поверхность бедра.

«Он работает с физиотерапевтами, но на завтрашний матч он не доступен. Он не появится на поле, но мы постараемся сделать всё возможное для того, чтобы он сыграл в следующем. Он работает с медицинским персоналом», — цитирует аргентинского специалиста издание Sport.es.

В итоге Месси не сможет принять участия в матче с «Нью-Йорк Сити», который состоится завтра, 31 марта. Матч начнётся в 2:30 мск.

36-летний футболист уже пропустил две мартовские товарищеские игры сборной Аргентины с Сальвадором и Коста-Рикой.