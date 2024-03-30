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США. МЛС

Месси не готов играть - названы сроки возвращения нападающего

30 Марта 2024 • 08:55 Комментировать

Главная звезда «Интер Майами» Лионель Месси по-прежнему не может играть. По сообщениям Mundoalbiceleste, 36-летний нападающий пропустит ближайший поединок своей команды в МЛС.

Форвард не выйдет на поле из-за повреждения бедра. 31 марта «Интер Майами» поведет встречу регулярного чемпионата против «Нью-Йорк Сити». Напомним, что из-за проблем со здоровьем Лионель не сыграл в двух товарищеских матчах сборной Аргентины.

Ожидается, что Месси будет в строю к поединку Лиги чемпионов КОНКАКАФ с «Монтерреем» 3 апреля.

В текущем сезоне нападающий принял участие в пяти встречах. На счету аргентинца пять забитых мячей и две голевые передачи.

Месси обратился к «Барселоне»

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Интер Майами
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