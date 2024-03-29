Фанаты обсуждают воссоединение связки Месси – Суарес – Неймар

В конце прошлого года состав «Интер Майами» пополнил Луис Суарес. Он стал четвёртым бывшим игроком «Барселоны» в команде МЛС после Лионеля Месси, Серхио Бускетса и Жорди Альбы. Не исключено, что этот список будет расширяться.

Портал Goal обращает внимание на тот факт, что в социальных сетях фанаты обсуждают возможность воссоединения атакующего трио Месси – Суарес – Неймар. Поводом стала встреча Неймара с Дэвидом Бекхэмом – главным инвестором «Интер Майами». Болельщики предполагают, что Бекхэм обсудил с Неймаром возможность переезда в Майами.

Напомним, что прошлым летом Неймар перешёл из «ПСЖ» в «Аль-Хиляль». Бразилец пока толком не заиграл в Саудовской Аравии из-за серьёзной травмы колена.