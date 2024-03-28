Месси: «В плане футбола – я свой первый критик»

«С самого детства я был достаточно самокритичен к себе. Сейчас я остаюсь таковым. В плане футбола – я свой первый критик. Мне не нужно, чтобы кто-то оценивал мои действия. Я самый первый спрашиваю с себя, если что-то в моей игре идет нет, как нужно», - передает слова 36-летнего футболиста Diario Sport.