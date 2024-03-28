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США. МЛС

Месси: «В плане футбола – я свой первый критик»

28 Марта 2024 • 09:43 Комментировать

Звездный аргентинский нападающий Лионель Месси заявил, что самокритичен по отношению к себе.

«С самого детства я был достаточно самокритичен к себе. Сейчас я остаюсь таковым. В плане футбола – я свой первый критик. Мне не нужно, чтобы кто-то оценивал мои действия. Я самый первый спрашиваю с себя, если что-то в моей игре идет нет, как нужно», - передает слова 36-летнего футболиста Diario Sport.

Напомним, что с лета прошлого года Месси выступает за американский клуб «Интер Майами». В нынешнем сезоне МЛС нападающий провел три встречи, забил три мяча и сделал голевую передачу.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Интер Майами
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