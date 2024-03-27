Месси: «У меня больше нет мечты в футболе, я достиг всего в своей карьере»

Нападающий «Интер» Майами Лионель Месси дал понять, что больше ни о чём не мечтает в футболе. Восьмикратный обладатель «Золотого мяча» выиграл почти все возможные трофеи в карьере, за исключением Кубка Франции в период выступлений за «ПСЖ».

«У меня больше нет мечты в футболе, я достиг всего в своей карьере», – приводит слова Лионеля Managing Barca.

Напомним, за свою карьеру Месси четырежды становился обладателем Лиги чемпионов. Также аргентинец побеждал на Копа Америка и на чемпионате мира. Прошлым летом Месси покинул «ПСЖ» и перебрался в МЛС, где выступает в составе «Интера» Майами.