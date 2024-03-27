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США. МЛС

​Джои Бартон снова спровоцировал скандал, оценив разрушение моста в Балтиморе

27 Марта 2024 • 03:50 Комментировать

В США произошла катастрофа, рухнул мост в Балтиморе - в него врезался контейнеровоз под управлением, по иронии судьбы, украинского капитана.

Правда, на момент катастрофы об этом не знал скандальный английский футболист Джои Бартон, который в публикации в социальных сетях предположил, что кораблем «управляла женщина». Разумеется, такой комментарий тут же вызвал в западном мире большой шквал комментариев с обвинениям в дискриминации женщин.

Так что Джои в очередной раз проявил себя с точки зрения эпатажа, дав прекрасный повод написать о себе в отсутствие каких-либо спортивных факторов.


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