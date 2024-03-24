Мартино: «Отсутствие Месси - большая потеря для команды»

Рулевой «Интер Майами» Херардо Мартино пообщался с журналистами после провального поединка с «Нью-Йорк Ред Буллз» в регулярном чемпионате МЛС. Команда из Флориды была разгромлена со счетом 0:4.

«У соперника было желание, а у нас оно отсутствовало. Месси? Отсутствие Лионеля – большая потеря для команды. Однако в прошлом матче его тоже не было, и это не помешало нам хорошо сыграть», - передает слова аргентинского тренера Daily Star.

Месси находится в лазарете из-за повреждения правой ноги.

После шести матчей «Интер Майами» набрал десять баллов и занимает второе место в Восточной конференции.