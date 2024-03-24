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США. МЛС

Команду Месси и Суареса разгромили со счётом 0:4

24 Марта 2024 • 08:26 Комментировать

В рамках очередного тура регулярного сезона МЛС «Интер Майами» на выезде встречался с «Нью-Йорк Ред Буллз». Команда Херардо Мартино потерпела разгромное поражение со счетом 0:4.

Стоит отметить, что звездный аргентинский нападающий Лионель Месси не принимал участия в прошедшей встрече. 36-летний обладатель «Золотого мяча» по-прежнему находится в лазарете из-за повреждения правой ноги.

В шести поединках «Интер Майами» набрал десять баллов и находится на второй позиции в турнирной таблице Восточной конференции.

В текущем сезоне МЛС Месси провел три матча, забил три гола и сделал одну результативную передачу.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Луис Суарес Нью-Йорк Ред Буллз Интер Майами ещё теги
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