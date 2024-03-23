Мартино рассказал, как восстанавливается Месси

«Лео восстанавливается. Последние несколько дней он выходит на поле, с каждым днем ему все лучше. Мы внимательно контролируем его выздоровление. Его возвращение в матчи пока преждевременно. Нужно дождаться как минимум следующей недели. Он тренируется только четвертый день», - передает слова специалиста Mundo Deportivo.