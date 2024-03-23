Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
США. МЛС

Мартино рассказал, как восстанавливается Месси

23 Марта 2024 • 09:16 Комментировать

Наставник «Интер Майами» Херардо Мартино высказался о восстановлении звездного нападающего команды Лионеля Месси после травмы бедра.

«Лео восстанавливается. Последние несколько дней он выходит на поле, с каждым днем ему все лучше. Мы внимательно контролируем его выздоровление. Его возвращение в матчи пока преждевременно. Нужно дождаться как минимум следующей недели. Он тренируется только четвертый день», - передает слова специалиста Mundo Deportivo.

В текущем сезоне 36-летний аргентинский форвард провел пять матчей, записав себе в актив пять забитых мячей и две голевые передачи.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Херардо Мартино Интер Майами ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
«Челси» и «Манчестер Сити» могут быть исключены из АПЛ Пике ответил, был ли Месси одержим соперничеством с Роналду Новый владелец «Манчестер Юнайтед» назвал лучшего игрока в истории клуба «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» хотят купить нападающего «Реала» «Спартак» обратился к Сергею Лаврову Садио Мане высказался о Клоппе Мбаппе назвал Месси сукиным сыном Первак назвал тренера, который вернёт «Спартак» в чемпионскую гонку Ямаль назвал игрока «Реала» своим самым трудным оппонентом Карвахаль объяснил, почему «Барселона» доверяет игрокам академии чаще, чем «Реал»
Умер Василий Уткин «Осасуна» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:4 Раннее удаление Гайича и голы Миранчуков: сборная России разгромила Сербию в Москве Гол и два асссиста Левандовски позволили «Барселоне» разгромить «Атлетико» в Мадриде «Реал» может вернуть своего бывшего футболиста Винисиус бахнул дубль и схлопотал бан: «Реал» разделал «Осасуну», хоть и пропустил дважды Новый владелец «Манчестер Юнайтед» назвал лучшего игрока в истории клуба «Манчестер Юнайтед» хочет купить трёх игроков «Барселоны» - известны все имена «Барселона» удивит громким трансфером – известно имя звёздного новичка «Манчестер Юнайтед» забил два гола за девять минут овертайма и выбил «Ливерпуль» из Кубка Англии
Спортивные новости
«Локомотив» обыграл «Авангард» в четвёртом матче серии плей-офф Кубка Гагарина В Москве в выходные отменены все спортивные мероприятия «Трактор» в четвёртый раз подряд обыграл «Динамо» и вышел в полуфинал плей-офф КХЛ Александр Кожевников раскритиковал работу судей в КХЛ Журова высказалась о поручении Путина правительству подготовить план участия россиян на Олимпиаде-2024 Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
23.03.24 в 21:00
Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз
Интер Майами Интер Майами
2.25 3.55 2.90
Видео
23.03.24 в 21:00
Нью-Инглэнд Революшн Нью-Инглэнд Революшн
Чикаго Файр Чикаго Файр
Видео
24.03.24 в 02:30
Цинциннати Цинциннати
Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити
1.94 3.45 3.75
Видео
24.03.24 в 02:30
Торонто Торонто
Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед
2.31 3.25 3.05
Видео
24.03.24 в 02:30
Шарлотт Шарлотт
Коламбус Крю Коламбус Крю
2.60 3.45 2.55
Видео
24.03.24 в 02:30
Ванкувер Уайткэпс Ванкувер Уайткэпс
Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк
1.78 3.85 4.00
Видео
24.03.24 в 02:30
Орландо Сити Орландо Сити
Остин Остин
1.73 3.65 4.60
Видео
24.03.24 в 03:30
Сент-Луис Сити Сент-Луис Сити
Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед
Видео
24.03.24 в 03:30
Спортинг Канзас-Сити Спортинг Канзас-Сити
Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси
Видео
24.03.24 в 04:30
Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс
Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо
2.50 3.35 2.70
Видео
24.03.24 в 05:30
Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс
Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс
2.80 3.30 2.44
Видео
24.03.24 в 05:30
Портленд Тимберс Портленд Тимберс
Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион
2.15 3.50 3.10
Видео
24.03.24 в 05:30
Лос-Анджелес Лос-Анджелес
Нэшвилл Нэшвилл
1.49 4.30 6.00
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 23 Марта
09:16 · США. МЛС
Мартино рассказал, как восстанавливается Месси
01:04 · Италия. Серия А
Жиру близок к воссоединению с Льорисом в МЛС
22 Марта
15:58 · США. МЛС
Названа дата возвращения Месси
08:42 · Испания. Ла Лига
Пике рассказал, каким Месси приехал в «Барселону»
21 Марта
15:43 · Испания. Ла Лига
Стало известно, куда из «Барселоны» может перейти Серхи Роберто
13:48 · Испания. Ла Лига
Пике ответил, был ли Месси одержим соперничеством с Роналду 4
10:56 · США. МЛС
Журналист сообщил хорошую новость о Месси
00:18 · Испания. Ла Лига
Ямаль рассказал, что думает о сравнениях с Месси
20 Марта
13:10 · США. МЛС
Малафеев - о смерти Уткина: «Ушла не только яркая личность, но и целая эпоха»
06:07 · США. МЛС
Месси не сыграл в Гонконге - фанаты требуют обратно свои деньги
00:23 · Италия. Серия А
Стало известно, какой клуб ведёт переговоры с Жиру
19 Марта
04:41 · США. МЛС
​Футболка Месси в «Интер Майами» - самые продаваемые в мире
02:35 · Италия. Серия А
«С Жиру бесится» - подтвердился интерес клубов МЛС к французскому нападающему
18 Марта
09:25 · США. МЛС
Мартино объяснил, почему оставил Луиса Суареса в запасе 2
17 Марта
10:51 · Италия. Серия А
​У Жиру появились предложения из МЛС
Все новости
Рекомендуем