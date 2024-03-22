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США. МЛС

Названа дата возвращения Месси

22 Марта 2024 • 15:58 Комментировать

Из-за проблем со здоровьем нападающий Лионель Месси не отправился в расположение сборной Аргентины. Звёздный футболист уже тренируется, но его возвращение на поле не будет форсироваться.

Как сообщает журналист Diario Ole Эрнан Клаус, Месси пропустит ближайшие матчи МЛС против «Ред Буллз» и «Нью-Йорк Сити». Ожидается, что Лео вернётся на футбольное поле в ночь с 3 на 4 апреля, если говорить о европейском времени. Тогда «Интер Майами» будет играть против «Монтеррея» в Кубке чемпионов КОНКАКАФ.

Напомним, что действующий контракт Лионеля Месси с «Интер Майами» рассчитан до конца 2025 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Интер Майами
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