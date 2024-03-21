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США. МЛС

Журналист сообщил хорошую новость о Месси

21 Марта 2024 • 10:56 Комментировать

Звездный нападающий Лионель Месси, который из-за повреждения бедра пропустит ближайшие матчи сборной Аргентины, возобновил тренировки на поле. Об этом сообщил журналист Франко Панизо.

36-летний форвард «Интер Майами» начал занятия под присмотром физиотерапевта. В стартовавшем сезоне МЛС аргентинец провел три поединка, в которых отметился тремя забитыми мячами и одной результативной передачей.

Добавим, что сборная Аргентины сыграет два контрольных поединка в США. 23 марта действующие чемпионы мира встретятся с командой Сальвадора, а 26 марта - с Коста-Рикой.

Сборная Аргентины не может рассчитывать на Месси - названа причина

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Интер Майами
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