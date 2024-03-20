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Малафеев - о смерти Уткина: «Ушла не только яркая личность, но и целая эпоха»

20 Марта 2024 • 13:10 Комментировать

Экс-голкипер петербургского «Зенита» Вячеслав Малафеев прокомментировал новость о смерти известного комментатора и журналиста Василия Уткина.

«Вклад Василия Уткина в развитие российского и не только футбола и спорта в целом трудно переоценить. Ушла не только яркая личность, но и целая эпоха в истории отечественного спорта», - цитирует Малафеева «РБ Спорт».

О смерти Уткина стало известно во вторник, 19 марта. Журналист скончался в возрасте 52 лет. Согласно данным прессы, у Василия оторвался тромб.

Селюк — о смерти Уткина: «У меня вчера просто слёзы на глазах были»

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Евро-Футбол.Ру,
Василий Уткин Вячеслав Малафеев
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