Месси не сыграл в Гонконге - фанаты требуют обратно свои деньги

Лионель Месси пропустил выставочную игру своей команды в начале февраля в Гонконге из-за внезапного недомогания, чем привел в смятение 38 тысяч местных поклонников футбола, собравшихся лишь для того, чтобы посмотреть на него. А заплатили они за это немалую цену - от 104 до 576 евро за билет в зависимости от его класса!

Организаторы вернули почувствовавшим себя обманутыми фанатам 50 процентов стоимости билетов, но им этого недостаточно. Более того, они требуют полной компенсации стоимости, а также транспортных расходов, сообщает итальянское новостное агентство ITAsportPress.

Дополнительно фанатов раздражает и поведение самого Месси - во-первых, он даже не извинился за свое отсутствие, а во-вторых, всего лишь через три дня после пропущенного матча в Гонконге сыграл 30 минут в «товарняке» против японского «Виссель Кобе», не проявив никаких признаков недомогания.