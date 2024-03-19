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США. МЛС

​Футболка Месси в «Интер Майами» - самые продаваемые в мире

19 Марта 2024 • 04:41 Комментировать

Футболки Лионеля Месси в «Интер Майами» стали самыми продаваемыми в мире по данным компании Adidas. В прошлом году компания объявила о том, что футболки Месси стали самыми продаваемыми в МЛС, но это вряд ли кого удивило. Однако сейчас речь чуть о другом - количество продаж футболок Месси из «Интер Майами» превысило продажи его же футболок аргентинской сборной!

А это, с учетом того, что Месси наслаждается статусом чемпиона мира - серьезное изменение. Это означает, что его популярность остается на столь же высоком уровне, как и в годы выступлений в «Барселоне», несмотря на то, что в Европе его уже лицезреть не могут. Теперь Месси радует другую публику - и уже завоевал ее обожание.


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Лионель Месси Сборная Аргентины Интер Майами ещё теги
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