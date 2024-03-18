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США. МЛС

Мартино объяснил, почему оставил Луиса Суареса в запасе

18 Марта 2024 • 09:25 Комментировать (2)

Рулевой «Интер Майами» Херардо Мартино объяснил, почему звездный нападающий Луис Суарес не вышел в матче с «Ди-Си Юнайтед» с первых минут.

«Луис сыграл почти 90 минут в недавней встрече с «Нэшвиллом». Поэтому я решил дать ему время для отдыха. Мы договорились, что он проведет полчаса. Это стало определяющим событием в этой встрече», - передает слова аргентинского тренера Mundo Deportivo.

Напомним, что «Интер Майами» одержал волевую победу на выезде со счетом 3:1. В активе Суареса два забитых мяча.

В нынешнем сезоне Луис провел семь матчей, записав на свой счет шесть голов и пять ассистов.

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Евро-Футбол.Ру,
Луис Суарес Херардо Мартино Интер Майами ещё теги
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Комментарии (2) Все комментарии
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Max83
18 Марта 2024 в 09:35
Неужели это Тата Мартино??? Если это он, то это старые друзья, все четверо!
Барсафобия
18 Марта 2024 в 09:31
да правильно все таки его 37 лет даже старый чем месси его нужен отдых
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