Мартино объяснил, почему оставил Луиса Суареса в запасе

Рулевой «Интер Майами» Херардо Мартино объяснил, почему звездный нападающий Луис Суарес не вышел в матче с «Ди-Си Юнайтед» с первых минут.

«Луис сыграл почти 90 минут в недавней встрече с «Нэшвиллом». Поэтому я решил дать ему время для отдыха. Мы договорились, что он проведет полчаса. Это стало определяющим событием в этой встрече», - передает слова аргентинского тренера Mundo Deportivo.

Напомним, что «Интер Майами» одержал волевую победу на выезде со счетом 3:1. В активе Суареса два забитых мяча.

В нынешнем сезоне Луис провел семь матчей, записав на свой счет шесть голов и пять ассистов.