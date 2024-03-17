Сборная Аргентины не может рассчитывать на Месси - названа причина

Главная звезда сборной Аргентины Лионель Месси не примет участия в ближайших товарищеских поединках своей национальной команды. Об этом рапортуют журналисты Tyc Sports.

Как стало известно источнику, 36-летний футболист не сыграет в спаррингах с Сальвадором и Коста-Рикой. Контрольные встречи запланированы на 23 и 26 марта. Лионель находится в лазарете из-за мышечного повреждения.

Напомним, что 16 марта он не принимал участия в матче «Интер Майами» против «Ди-Си Юнайтед».

В нынешнем сезоне МЛС Лионель провел три поединка. Нападающий отметился тремя забитыми мячами и одной результативной передачей.