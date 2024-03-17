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США. МЛС

Мартино поделился новой информацией о травме Месси

17 Марта 2024 • 01:06 Комментировать
Ди Си Юнайтед
1:3
Интер Майами

Рулевой «Интер Майами» Херардо Мартино высказался о состоянии Лионеля Месси.

В субботу «цапли» одержали победу в поединке МЛС против «Ди Си Юнайтед» (3:1) без участия аргентинского форварда – он отсутствовал из-за травмы.

«Мы будем оценивать состояние Месси, травму нужно лечить неделя за неделей. Ясно лишь то, что у него есть цель набрать форму до четвертьфинала Кубка чемпионов КОНКАКАФ. Что касается участия в матчах сборной Аргентины, то ему ещё предстоит проконсультироваться с людьми из штаба национальной команды», – поведал Мартино в послематчевом интервью.

«Интер Майами» сыграет в 1/4 финала Кубка чемпионов КОНКАКАФ против мексиканского «Монтеррея». Встреча пройдёт 2 апреля.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Херардо Мартино Интер Майами ещё теги

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