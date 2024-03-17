Тренер «Интер Майами» Мартино: «Суарес решил игру за полчаса»

Главный тренер «Интер Майами» Херардо Мартино поделился восторгом от игры Луиса Суареса.

37-летний форвард принёс команде победу над «Ди Си Юнайтед» в матче МЛС (3:1), отметившись дублем. Примечательно, что для этого уругвайцу потребовалось провести на поле совсем немного времени – он вышел на замену на 62-й минуте при счёте 1:1.

«Суарес продолжает делать то, что делал на протяжении всей своей карьеры. Мы говорили, что у него будет только полчаса, но за это время он смог решить игру. Луис – фундаментальный игрок для нас», – цитирует Inter Miami News Hub Мартино.

На счету Луиса Суареса шесть забитых голов и пять ассистов в семи матчах за «Интер Майами» во всех турнирах.