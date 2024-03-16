Суарес оформил 11 результативных действий в первых 7 матчах за «Интер Майами»

Нападающий «Интер Майами» Луис Суарес показывает феноменальную результативность на старте нового этапа карьеры.

Уругваец вышел на поле на 62-й минуте сегодняшнего матча МЛС против «Ди Си Юнайтед», а на 72-й и 85-й поразил ворота соперников, принеся своей команде победу (3:1). В активе 37-летнего форварда в общей сложности уже шесть забитых мячей и пять результативных передач в семи официальных поединках за «Интер Майами» с момента прихода в команду.

Напомним, что Луис Суарес пополнил ряды американского коллектива в начале января. Ранее звёздный нападающий выступал в Бразилии за «Гремио».

«Интер Майами» возглавил турнирную таблицу Восточной конференции с десятью очками после пяти туров.