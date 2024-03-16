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США. МЛС

Месси в лазарете – Суарес в топе: «Интер Майами» укротил «ДС Юнайтед» с Пирани

16 Марта 2024 • 23:12 Комментировать
Ди Си Юнайтед
1:3
Интер Майами

В новом игре МЛС «Интер Майами» встречался на выезде с «Ди Си Юнайтед». Непривычно, когда команда Месси начинает свой матч в 21:00 по московскому времени. Обычно это происходит среди ночи.

Протокол игры  
Ди Си Юнайтед1:3Интер Майами
(1:0) Страуд Джаред14'  
  24'Кампана Леонардо (1:1)
  72'Суарес Луис (1:2)
  85'Суарес Луис (1:3)
Боно АлександерЭррера Аарон  34'Бартлетт ЛукасМаквей Кристофер  21'Сантуш Педру  90'Пелтола Матти  68'Страуд Джаред 79' (Martín Rodríguez1 ( 79') Gabriel Pirani  27' 65' (Флетчер Кристиан ( 65') Клих Матеуш  74'Бентеке КристианДахоме Кристиан 75' (Jacob Murrell ( 75')
Запасные: Акинмбони МатаиConner AntleyСамудио ЛуисХопкинс Джексон
Коллендер ДрейкРуис ДавидАвилес Томас  28'Фрейре Николас 31' (Кривцов Сергей ( 31') Аллен НоаГомес ДиегоБускетс Серхио  55'Редондо ФедерикоГрессель Юлиан 76' (Альба Жорди ( 76') Кампана Леонардо 75' (Боргелин Шанидер ( 75') Тейлор Роберт 62' (Суарес Луис ( 62')
Запасные: Сэйлор РайанДос Сантос КарлосСандерленд Лоусон
16 марта. Стадион "Ауди Филд".

Только вот незадача – Месси не оказалось в заявке своей команды. Лионель получил небольшое повреждение в успешном ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов КОНКАКАФ с «Нэшвиллом». Там Лео забил гол, отдал результативный пас и был заменён рано во втором тайме.

21 час по московскому времени – это по вашингтонскому минус семь часов, то есть 14:00. Под ярким солнцем начали матч команды. Из бывших «барселонцев» с первых минут у «интеристов» появился только Бускетс. Места Суаресу и Альбе нашлись на лавке.

На двенадцатой минуте экс-«ливерпулец» Бентеке вырвался на ударную позицию у хозяев. Майамцы потеряли мяч в середине поля и едва не нарвались на гол в свои ворота. Со средней дистанции пробил Бентеке, но слабо, и Коллендеру не составило труда зафиксировать мяч.

Впрочем, ненадолго была отсрочка. Уже через полторы минуты «Ди Си Юнайтед» вырвался вперёд в счёте. Пелтопа отдал передачу на Страуда, и тот из правой части чужой штрафной площади поразил дальний угол (1:0). Проблемы возникли у «Интер Майами».

Бентеке мог их увеличить, но Коллендер отбил его удар с острого угла. И удалось гостям нивелировать пропущенный гол в середине тайма. Редондо удачно лёжа на газоне слегка ткнул мяч для Кампаны, который отправил его в левый угол (1:1).

Минут через десять Редондо бил головой, когда Тейлор подал корнер слева. По позиции Боно. У хозяев был навес со стандарта, и Коллендер смахнул мяч за лицевую. Редондо не попал в створ издали. Бускетс великолепно вырезал влево на Тейлора, ударившего в ближнюю штангу.

Не хватало на поле звезды, сделавшей бы разницу. Редондо посылал прострел на замыкание левой штанги, но Кампана плохо добрался до мяча. Бентеке мутил в атаке что-то не то. Пирани не оправдывал грозную фамилию – издали бил мимо створа.

Решальщик вышел на замену на 62-й и через десять минут отметился ключевым голом. На этом отрезке Бентеке мог забивать головой после подачи Эрреры с правого края. Однако Кристиан ударил выше створа. В целом несколько моментов за матч запорол Бентеке.

Потом Авилес не без помощи руки (без пенальти) прервал прострел в своей штрафной площади и начал голевую атаку. Редондо отдал предголевую передачу на Кампану, тот прострелил справа, и Суарес в падении внёс мяч в сетку (1:2). Именно он решальщик.

Оставалось время и для второго гола Суареса. Клих допустил в середине поля. Гомес провёл мяч вперёд и замешкался с ударом, как и Суарес. Но Луис не отчаялся и метров с пятнадцати подкинул парашют в створ, а Боно неуклюже запустил его себе за шиворот (1:3).

В конце основного времени «Ди Си Юнайтед» остался вдесятером. Педро Сантуш уронил Боргелина, стремившегося прорваться один на один с Боно, и получил прямую красную карточку. Хозяева ещё пытались забить напоследок, но бесполезно.

В отсутствие травмированного Месси лидерскую ношу взял на себя Суарес и дублем сделал разницу. «Интер Майами» набрал десять очков в пяти матчах МЛС и занимает одну из лидирующих позиций в Восточной конференции.

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Свой следующий матч «Интер Майами» проведёт через неделю, 23 марта. Против «Нью-Йорк Ред Буллз». Также в 21:00 по московскому времени. А Месси, если не помешает травма, сыграет за сборную Аргентины в товарищеских матчах с Сальвадором и Коста-Рикой.

Кирилл Иванцов

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