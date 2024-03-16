Роналду или Месси: Дуглас Майкон сделал выбор

Экс-игрок «Интера» Дуглас Майкон ответил на вопрос о том, кого он считает лучшим: Криштиану Роналду или Лионеля Месси.

«Месси! Он просто лучше всех, вне конкуренции. Месси нет равных, невозможно быть похожим на Месси. Он завоевал все, что только можно», — заявил Майкон на YouTube-канале «Мяч Shorts».

В нынешнем сезоне Месси провел пять матчей в составе «Интер Майами» во всех турнирах, в которых забил пять мячей и записал на свой счет две результативные передачи.

В эти минуты «Интер Майами» встречается на выезде с «Ди Си Юнайтед» в рамках регулярного сезона МЛС. Текстовая трансляция поединка доступна на портале LiveResult.