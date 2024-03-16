Суарес в запасе, Месси вне заявки — «Интер Майами» назвал стартовый состав на игру с «Ди Си Юнайтед»

Пресс-служба «Интер Майами» опубликовала стартовый состав команды на предстоящий матч против «Ди Си Юнайтед».

С первых минут главный тренер «Интер Майами» Херардо Мартино решил выпустить на поле следующих футболистов: Коллендер (вр), Аллен, Фрейре, Авилес, Руис, Гомес, Бускетс, Редондо, Тейлор, Кампана, Грессель.

Отметим, что защитник Жорди Альба и нападающий Луис Суарес остались на скамейке запасных, а капитан команды Лионель Месси пропустит данный матч из-за повреждения.

Матч регулярного сезона МЛС между «Ди Си Юнайтед» и «Интер Майами» состоится сегодня, 16 марта. Начало игры запланировано на 21:00 по мск. Портал LiveResult проведет текстовую трансляцию поединка.

